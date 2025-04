O que uma câmera automática mostrou de um povo indígena isolado no Brasil

"Agora, com fotografias detalhadas, é possível perceber a semelhança com o povo Sirionó, que vive na margem oposta do Rio Guaporé, na Bolívia", observou Algayer em uma reportagem publicada no jornal britânico The Guardian.

Para obter estas fotos, os especialistas usaram não apenas o conhecimento adquirido sobre os movimentos sazonais da comunidade, mas também imagens de satélite.

Mais de 200 pessoas

A reportagem do Guardian, intitulada Photographs reveal first glimpse of uncontacted Amazon community ("Fotografias revelam a primeira visão de uma comunidade amazônica isolada, em tradução livre), foi escrita por John Reid, coautor do livro Ever Green: Saving Big Forests to Save the Planet ("Sempre verde: Salvando as grandes florestas para salvar o planeta", em tradução livre), e Daniel Biasetto, editor do jornal O Globo.

CGIIRC/Funai Nesta imagem, também de 2024, você pode ver um facão que membros da Funai deixaram para a comunidade

Ambos escreveram outra reportagem, também publicada em dezembro, no jornal britânico: New images show Brazil's uncontacted people are thriving – but with success comes a new threat ("Novas imagens mostram que os povos isolados do Brasil estão prosperando – mas com o sucesso vem uma nova ameaça", em tradução livre).