'Vocês têm 20 minutos para sair': Ataque aéreo israelense destrói parte do último hospital em funcionamento na Cidade de Gaza

As Forças de Defesa de Israel disseram que o hospital continha um “centro de comando e controle usado pelo Hamas”.

Testemunhas disseram que o ataque destruiu os departamentos de terapia intensiva e cirurgia do hospital.

Um ataque aéreo israelense destruiu parte do Hospital Batista Al-Ahli, o último hospital totalmente funcional na Cidade de Gaza.

Getty Images Uma pessoa conseguiu capturar as enormes chamas deixadas pelo ataque ao hospital

Um vídeo postado nas redes sociais parece mostrar enormes chamas e fumaça subindo depois que mísseis atingiram um prédio de dois andares. Várias pessoas, incluindo alguns pacientes ainda em leitos hospitalares, foram filmadas saindo correndo do local.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que atacaram o hospital porque ele continha um "centro de comando e controle usado pelo Hamas". O ataque não deixou nenhuma vítima, de acordo com o serviço de emergência civil de Gaza.

No entanto, uma criança que anteriormente havia sofrido um ferimento na cabeça morreu como resultado do "processo de evacuação apressado", de acordo com uma declaração da Diocese Episcopal de Jerusalém, que é afiliada ao hospital.

Getty Images Os serviços de emergência confirmam que não houve vítimas no ataque ao centro de saúde

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que o prédio foi "completamente destruído", levando ao "deslocamento forçado de pacientes e funcionários do hospital".