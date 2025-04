As mulheres que dizem não à maternidade e sim à esterilização no Quênia

Nelly Naisula Sironka Nelly Naisula Sironka diz que não tem qualquer problema com a sua decisão de contrariar as normas sociais Desde que Nelly Naisula Sironka consegue se lembrar, ela nunca quis ter filhos — e com uma decisão irreversível, a queniana de 28 anos garantiu que nunca vai engravidar. Em outubro do ano passado, ela deu o passo definitivo ao se submeter a um procedimento de esterilização conhecido como laqueadura — fechando permanentemente as portas para a maternidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Foi libertador", diz à BBC a especialista em desenvolvimento organizacional, acrescentando que o procedimento garantiu que seu futuro é agora inteiramente seu. A operação previne a gravidez ao bloquear as trompas de falópio da mulher — e, às vezes, é chamada de "ligadura de trompas". Entre 2020 e 2023, cerca de 16 mil mulheres no Quênia foram submetidas à laqueadura, de acordo com o Ministério da Saúde do país africano. Não se sabe ao certo quantas destas mulheres já não tinham filhos.

Mas a ginecologista Nelly Bosire afirma que o perfil das mulheres que procuram a esterilização no Quênia está mudando. "Tradicionalmente, as candidatas mais comuns à laqueadura eram mulheres que já tinham vários filhos", diz a médica, baseada em Nairóbi, à BBC. "Mas, agora, estamos vendo mais mulheres com menos filhos optando pelo procedimento."

A esterilização só é recomendada para mulheres que têm certeza de que não querem ter filhos biológicos no futuro, uma vez que a reversão é difícil. "Os médicos normalmente não incentivam a laqueadura porque a taxa de sucesso de uma reversão é muito baixa", explica Bosire. Apesar de vir de uma família numerosa, Sironka relata que nunca se sentiu pressionada a começar sua própria família, embora as normas sociais no Quênia depositem uma expectativa de que as mulheres tenham filhos.