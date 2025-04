O que se sabe sobre encontro entre enviado especial dos EUA e Putin na Rússia

Donald Trump expressou frustração com Putin sobre o estado das negociações. "A Rússia tem que avançar", disse.

Segundo o Kremlin, a reunião entre Witkoff e Putin durou mais de quatro horas e se concentrou em "aspectos de um acordo ucraniano". As negociações foram descritas pelo enviado especial Kirill Dmitriev como "produtivas".

O enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff se encontrou com Vladimir Putin em São Petersburgo nesta sexta-feira (11/4), ao mesmo tempo em que Donald Trump instou o presidente russo a "avançar" com o acordo de cessar-fogo para o conflito na Ucrânia .

Reuters Steve Witkoff se encontrou com Vladimir Putin na Biblioteca Presidencial em São Petersburgo

Esta foi a terceira vez no ano que Witkoff se encontra com o presidente russo para negociar os termos de um acordo de cessar-fogo na Ucrânia.

Também nesta sexta, Trump expressou frustração com Putin sobre o estado das negociações. "A Rússia tem que avançar. Muitas pessoas estão MORRENDO, milhares por semana, em uma guerra terrível e sem sentido", escreveu nas redes sociais.

Tudo isso acontece após uma entrevista controversa do enviado dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, ao jornal Times.

Segundo o diário britânico, Kellogg teria proposto durante a entrevista dividir a Ucrânia em zonas de controle após um acordo de paz. O plano seria criar uma "força de segurança" liderada pelo Reino Unido e pela França no oeste do país, enquanto o Exército russo poderia permanecer no leste ocupado.