Como a guerra com a Rússia mudou Zelensky - e por que ele agora precisa se transformar de novo

A estratégia do presidente ucraniano para garantir o apoio do Ocidente na guerra contra a Rússia trouxe resultados, mas os últimos meses mostraram a necessidade de mudanças para manter sua posição no cenário internacional.

Mas, com a imprevisibilidade do segundo mandato de Trump – sem falar no entrevero entre os dois presidentes no Salão Oval da Casa Branca, em fevereiro –, talvez Zelensky precise se transformar mais uma vez.

Antes do início do segundo mandato de Donald Trump, Zelensky defendeu ativamente o apoio do Ocidente. Ele pediu defesas aéreas, tanques, mísseis e jatos de combate.

A mensagem do presidente ucraniano foi firme. E ele teve sucesso na sua busca por apoio.

"Zelensky foi muito inteligente e calculista nos primeiros dias da guerra", afirma Ed Arnold, do think tank (centro de pesquisa e debates) de defesa e segurança Royal United Services Institute (Rusi, na sigla em inglês).

Para ele, a decisão do presidente ucraniano de comparecer à conferência sobre segurança em Munique, na Alemanha, duas semanas antes da invasão, mesmo tendo sido aconselhado de que seria um risco à sua segurança, foi fundamental.

"[A visita] personalizou o apoio à Ucrânia na mente das pessoas que compareceram pessoalmente", explica Arnold.

Getty Images Zelensky era humorista quando anunciou sua candidatura à eleição presidencial ucraniana de 2019

Serhiy Leshchenko é consultor do escritório de Zelensky. Ele explica que "precisamos ficar visíveis para o mundo. Se a opinião pública ficar do lado da Ucrânia, existe mais possibilidade de conseguir ajuda da comunidade internacional."

Leshchenko menciona os discursos diários de Zelensky por vídeo, que ele mantém desde o início da invasão. "Não é comum ser tão aberto", segundo ele.

A vitória ucraniana na batalha de Kiev consolidou Zelensky como símbolo da sobrevivência do país. E fortaleceu sua defesa em favor da ajuda militar contínua dos aliados ocidentais.

Ainda em 2022, o presidente ucraniano conseguiu demonstrar a diferença que fizeram os suprimentos recebidos do Ocidente para a libertação de trechos de território ucraniano, incluindo a cidade de Kherson, no sul do país. E, inicialmente, ele teve sucesso junto aos aliados europeus.

"Eles investiram pessoalmente em Zelensky e na Ucrânia", declarou Arnold. "Ele passou por quatro primeiros-ministros britânicos desde o início da guerra... e todos eles assinaram declarações renovadas de apoio à Ucrânia, novamente através de Zelensky."

"Ele conseguiu contornar as mudanças da política nacional dos países da Europa ao longo de todo o seu mandato."

Mas, quando novos apoios deixaram se materializar, a mensagem de Zelensky não se alterou. E, com o passar do tempo, isso passou a ser prejudicial para o presidente.

Reuters Para Maria Zolkina, da Fundação para Iniciativas Democráticas, "a diplomacia de Zelensky realmente não se adaptou com a rapidez necessária"

Após o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão de 2023, por exemplo, o valor do apoio a Kiev passou a ser cada vez mais questionado por uma minoria influente de republicanos nos Estados Unidos. E os apelos de Zelensky começaram a ser ignorados por alguns setores.

Maria Zolkina é chefe de estudos de conflitos e segurança regional da Fundação para Iniciativas Democráticas, um think tank sediado em Kiev. Ela acredita que Zelensky é parcialmente responsável por esta situação.

"Ele e seu círculo próximo confiaram na lógica de que devem sempre exigir quando falam com seus parceiros", explica ela, "insistindo com o argumento de que a Ucrânia simplesmente precisa de alguma coisa."

"Isso funcionou muito bem durante 2022, mas, com os Estados Unidos e outros países, este tipo de mensagem deixou de funcionar em 2023. E sua diplomacia realmente não se ajustou com a rapidez necessária."

'Zelensky nunca foi diplomata'

Foi no dia 27 de setembro de 2024, no lobby de um edifício em Nova York, nos Estados Unidos, que tudo realmente mudou para a Ucrânia.

A força que gerou esta mudança não foi a aproximação do exército russo, mas a nova encarnação política do maior aliado da Ucrânia: os Estados Unidos.

Naquele dia, pouco mais de um mês depois da eleição presidencial americana, Zelensky teve uma reunião de última hora com o então presidente eleito, Donald Trump, na Trump Tower.

A tensão entre os dois havia se elevado antes da reunião. Zelensky afirmou poucos dias antes que Trump "na verdade, não sabia como acabar com a guerra". O presidente americano havia declarado anteriormente que poderia pôr fim ao conflito em "um dia".

Os dois presidentes saíram da reunião na Trump Tower com aparência desconfortável. Eles anunciaram uma "visão comum" sobre o desejo de terminar a guerra, mas sua linguagem corporal indicava falta de química entre eles.

Trump e Zelensky só se encontrariam novamente cinco meses depois, no Salão Oval, na famosa reunião que resultaria em um desastre diplomático para Kiev.

"Trump deveria ter gostado dele", afirma o ex-embaixador Vadym Prystaiko. Ele esteve presente durante a primeira reunião dos dois presidentes, após a eleição de Zelensky em 2019.

"Zelensky observava Trump mais ou menos como ele próprio, alguém da mídia que migrou para a política e era contra o establishment", segundo ele.

Prystaiko foi embaixador ucraniano no Reino Unido até ser demitido, em 2023. Kiev não divulgou a razão oficial da demissão, mas ela ocorreu depois que o embaixador criticou a reação de Zelensky a uma discussão sobre gratidão pelo auxílio militar britânico.

Prystaiko declarou que houve "um pouco de sarcasmo" na reação do presidente, que ele acreditou ter sido "prejudicial".

"Zelensky nunca foi diplomata", explica Prystaiko. "Ele nunca foi um líder político comum, que beija bebês e aperta mãos."

Relacionamento de 'montanha-russa'

"O relacionamento com Trump é como uma montanha-russa", segundo o diretor do Centro Peta de Estudos Políticos, Volodymyr Fesenko. "Às vezes, existe cooperação construtiva e, de repente, surge algum tipo de crise."

E há a sua guerra de palavras entre os dois. Trump culpou Zelensky por começar a guerra e o chamou de "ditador". Já o presidente ucraniano acusou Trump de "viver em um espaço de desinformação russa".

Fesenko acredita que Zelensky muda continuamente de tática, para encontrar um relacionamento que funcione com Washington. Mas Zolkina acredita que a questão é mais profunda.

"Existe um triângulo entre o governo americano, o Kremlin e Kiev", afirma ela.

"A Ucrânia é considerada a parte mais fraca deste triângulo. Para Trump, Zelensky não está no mesmo nível e este é o problema."

EPA Donald Trump culpou Zelensky por começar a guerra e o chamou de 'ditador'

A infame reunião no Salão Oval, com Donald Trump e o vice-presidente americano JD Vance, foi a primeira vez em que vi Zelensky aparentemente sem saída, politicamente falando. Ele foi acusado de "não demonstrar gratidão suficiente" e de "jogar com a Terceira Guerra Mundial".

Sua linguagem corporal defensiva, como seus braços cruzados, também pareciam algo novo.

Zelensky sempre pareceu confortável recebendo ou visitando outros mandatários. Ele fica tranquilo no palco e, muitas vezes, injeta humor de forma oportuna. Mas, desta vez, foi diferente.

O acordo sobre minerais, originalmente sugerido por Zelensky para oferecer uma parte dos recursos minerais da Ucrânia em troca da continuidade do auxílio militar, nunca foi assinado. E, desde então, a proposta passou a ser menos favorável para Kiev.

Os Estados Unidos também viriam a suspender brevemente seu apoio militar e o compartilhamento de inteligência, para garantir que a Ucrânia dançasse conforme sua música.

Sarah Rainsford/BBC Volodymyr Zelensky conseguiu demonstrar que a ajuda ocidental fez a diferença para a libertação de trechos do território ucraniano

Mas a visão oficial de algumas das partes envolvidas é que a reunião no Salão Oval não foi uma total calamidade.

"Ninguém considerou aquilo como o fim de alguma coisa", afirma o vice-chefe do escritório presidencial ucraniano, Ihor Brusylo. Ele viajou com Zelensky para a Casa Branca.

"Nós discutimos como seguir adiante", segundo ele. "Não foi um desastre."

Quando o consultor de segurança nacional americano, Mike Waltz, anunciou que a reunião estava encerrada, "nós simplesmente demos de ombros e decidimos voltar para o hotel", relembra Brusylo.

"Minha suspeita é que, em nível pessoal, eles [Trump e Zelensky] se deem bem", afirma ele. "Eles se entendem melhor, são francos e honestos."

Seja qual for a verdade sobre o relacionamento dos dois presidentes longe dos holofotes, Zelensky tem mostrado sinais de disposição a ceder, desde aquela reunião. Afirma-se que os aliados europeus se convenceram a assumir um tom mais alinhado posteriormente, devido à verdade inegável de que eles e a Ucrânia ainda precisam dos Estados Unidos para o combate contra a agressividade da Rússia.

Mas há quem defenda que ainda é preciso ceder mais.

'É muito difícil fazer Zelensky ceder'

"A guerra muda a todos. Ela mudou a todos nós de alguma forma", afirma a professora de política ucraniana e comparativa Olga Onuch, da Universidade de Manchester, no Reino Unido.

"Mas não acho que Zelensky tenha mudado fundamentalmente, para o bem ou para o mal, em algumas ocasiões."

"Está muito claro que certos participantes concluíram que é difícil negociar com Zelensky", prossegue a professora. "Por quê? Porque ele tem linhas vermelhas que não quer ultrapassar."

Ihor Brusylo concorda. Para ele, "é muito difícil fazer Zelensky ceder. É como observar uma mola. Quanto mais você pressiona, maior é a força de retorno."

Ainda assim, sempre que a Ucrânia é atacada, política ou diplomaticamente, aumenta a unidade política. E a discussão no Salão Oval não foi exceção – a popularidade de Zelensky disparou para cerca de 70%.

"Zelensky é muito poderoso e sua autoridade vem dele próprio e de um certo círculo de pessoas", defende Maria Zolkina.

A chefe do Fórum sobre a Ucrânia do think tank britânico Chatham House, Orysia Lutsevych, afirma que é interessante como os ucranianos se fecharam em torno de Zelensky após a reunião no Salão Oval, quase como se tomassem o incidente como um insulto pessoal à Ucrânia como nação.

"As pessoas se reuniram em torno dele, do que ele representa e de como ele se comporta", segundo ela.

Vadym Prystaiko defende que, se os americanos desejam a substituição do presidente ucraniano, "eles deram um tiro no próprio pé, pois ele pode ser facilmente reeleito."

Mas alguns especialistas políticos, como Zolkina, não dão esta possibilidade como certa.

"Não acho que ele compreenda que este impulso é uma reação direta às ações de Trump, não à sua posição pessoal", explica ela. "Ele tem ambições políticas bastante fortes para um segundo mandato e é politicamente bastante egocêntrico, como todos os líderes do seu porte."

Reuters Zelensky marca presença por vídeo todos os dias, desde o início da invasão russa

Olga Onuch não acredita que a busca de poder político seja o único fator de motivação para Zelensky.

Para ela, o presidente ucraniano é "muito mais um operador político tático, cuidadoso e ponderado, do que as pessoas acreditam".

Ainda assim, imaginar um segundo mandato de Zelensky pode ser difícil, simplesmente devido às imensas exigências do cargo. Mesmo os desafios do pós-guerra seriam consideráveis.

No momento, Arnold suspeita que um exausto Zelensky não iria querer concorrer novamente. Ele sugere que o presidente pode desejar uma forma de sair, pelo menos, da linha de frente da política.

Já em relação ao curto prazo, Zelensky não tem condições de enfrentar outro episódio como o do Salão Oval. E, com a experiência de Trump no jogo, será que o presidente da Ucrânia irá disputar uma partida de golfe com ele algum dia?

"Ele aprende rápido", segundo Brusylo. "Quando houver a necessidade de jogar golfe, tenho certeza de que ele irá enfrentar a tarefa."

Crédito da primeira imagem: Getty Images.

Com colaboração de Hanna Chornous e Vicky Riddell.