'Com o trauma, a vida se torna uma série contínua de desastres, porque até as menores coisas te deixam louco'

Ele foi um dos autores de uma conhecida pesquisa sobre o uso de MDMA no tratamento do transtorno, publicada na revista científica Nature Medicine.

Kolk também é um entusiasta da terapia assistida por psicodélicos , como cetamina e MDMA (ecstasy), para pacientes com transtorno do estresse pós-traumático (TEPT).

"Nosso estudo com MDMA foi o mais interessante da minha vida, porque vimos resultados mais expressivos do que com qualquer outra coisa", afirmou o especialista, em entrevista à BBC News Brasil.

Em 2024, liderou outra pesquisa, publicada na PLOS One , que comparou a droga com placebo e mostrou melhora em diversos parâmetros.

O psiquiatra está terminando um novo livro com o título Come to Your Senses (algo como "Se volte para os seus sentidos"). Segundo ele, a obra será sobre "o corpo, a imaginação e os psicodélicos".

Há dez anos, Kolk lançava nos EUA um livro que se tornou um best-seller, The body keeps the score. A obra, que ficou 300 semanas na lista das mais vendidas do jornal The New York Times, foi lançada no Brasil em 2020 com o título O corpo guarda as marcas (Sextante).

Getty Images Cerca de 70% da população vai viver alguma situação potencialmente traumática na vida, segundo a OMS

O psiquiatra também é cofundador da organização sem fins lucrativos Trauma Research Foundation, dedicada ao estudo do trauma, e participou de pesquisas pioneiras: integrou a primeira equipe de neuroimagem a investigar como o trauma altera os processos cerebrais e participou dos primeiros estudos com antidepressivos para tratar do TEPT.

Em sua experiência como pesquisador e clínico, Kolk percebeu um padrão: independentemente do gatilho que gerasse o trauma, seu impacto não era apenas psicológico, mas também fisiológico, podendo influenciar no desenvolvimento cerebral, na capacidade de autorregulação e de sintonia do paciente com si mesmo e com os demais.