Trump pode ter recuado nas tarifas, mas crise está longe de terminar

O vaivém do governo americano, aumentando e suspendendo tarifas de importação traz incertezas para o mercado mundial – e pode até ter revelado uma vulnerabilidade de Donald Trump

Não importa se o país exporta menos para os Estados Unidos do que importa (como o Reino Unido e a Austrália). Não há diferença, por exemplo, entre a União Europeia – que claramente mantém um enorme déficit comercial e se preparava para a retaliação – e o Reino Unido.

Mesmo considerando o passo atrás dado pelo presidente, as tarifas de importação dos Estados Unidos ainda constituem um enorme muro protecionista – algo que não era visto desde os anos 1930 .

Existe ainda em jogo um possível caos logístico, devido ao imposto portuário multimilionário para cada navio de carga "made in China" que atracar nos Estados Unidos.

Uma das questões é se o presidente Trump irá levar adiante as tarifas sobre os remédios, o segundo maior produto de exportação do Reino Unido.

Mesmo com a pausa de 90 dias anunciada por Trump, para implementação das tarifas mais altas, as empresas continuam enfrentando muitas incertezas para definir o complicado redirecionamento do comércio global.

As consequências para a China

Mas a questão central de hoje é que as duas principais superpotências econômicas do mundo estão se enfrentando como gato e rato.

Tarifas de importação estratosféricas atingem massivamente os negócios entre as duas nações. Juntas, elas representam cerca de 3% de todo o comércio mundial.