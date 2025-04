Quem pode comprar operação do TikTok nos EUA e por que a Amazon entrou na briga

Lily Jamali - Repórter de tecnologia da BBC, em San Francisco (EUA) and Tom Gerken - Technology reporter

A Oracle e o fundador do OnlyFans também são citados como possíveis compradores. Nesta sexta-feira (4/4), Trump disse que pretende assinar uma ordem executiva concedendo ao TikTok uma extensão adicional de 75 dias para cumprir a lei que exige que a plataforma venda seus ativos nos EUA.

Uma lei bipartidária aprovada pelo Congresso americano no ano passado obriga a ByteDance, controladora chinesa do TikTok, a vender seus ativos nos EUA.

O presidente americano Donald Trump disse na quinta-feira (3/4) que está "muito próximo" de fechar um acordo para encontrar um comprador para a operação americana do TikTok , que pode ser banido nos Estados Unidos se seu proprietário chinês não vender o aplicativo de compartilhamento de vídeos..

Mais cedo, a China disse que irá retaliar as tarifas de Trump com uma taxa adicional de 34% sobre produtos dos EUA, que entrará em vigor na próxima semana.

Trump acrescentou, em uma postagem na sua rede social Truth Social, que espera que os EUA continuem a "trabalhar de boa fé com a China", mas diz que entende que o país "não está feliz com nossas tarifas recíprocas".

A plataforma ficou fora do ar por um dia em janeiro nos Estados Unidos depois que a lei entrou em vigor, até que Trump interveio e adiou a proibição até 5 de abril.

Ele também sugeriu que os EUA poderiam oferecer um acordo em que a China concorde em aprovar a venda do TikTok em troca de isenção de tarifas dos EUA sobre importações chinesas.

Conversando com jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One na quinta-feira, Trump disse que "vários investidores" estavam fechando um acordo.

O governo dos EUA afirma que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional porque as autoridades chinesas podem acessar seu vasto acervo de dados de usuários, o que Pequim nega.

Trump disse que estaria aberto à venda do TikTok para o cofundador da Oracle, Larry Ellison, e também para Elon Musk , embora o dono da Tesla tenha dito que não tem intenção de comprar o aplicativo.

A Amazon fez uma oferta de última hora à Casa Branca para adquirir o TikTok, de acordo com a CBS, emissora parceira da BBC nos EUA. A Amazon não quis comentar.

Outros potenciais compradores incluem o bilionário Frank McCourt, juntamente com o empresário canadense Kevin O'Leary — um investidor famoso no reality show Shark Tank, exibido no Brasil pelo canal Sony.

Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, disse em uma publicação no X (antigo Twitter) no mês passado que havia se juntado à oferta de McCourt.

O maior YouTuber do mundo, Jimmy Donaldson — mais conhecido como MrBeast — também disse que está pensando em comprar o TikTok como parte de um grupo de investidores.