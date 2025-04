Michelle Obama quebra silêncio sobre rumores de divórcio: 'Mulher adulta tomando suas próprias decisões'

Nos últimos meses, Michelle não acompanhou o marido em diversos eventos de grande visibilidade – incluindo a posse de Donald Trump e o funeral do ex-presidente Jimmy Carter – o que alimentou especulações de que eles estariam se separando.

Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama se pronunciou contra os rumores de que seu casamento com o ex-presidente americano Barack Obama estaria em crise.

"Essa é uma questão com a qual nós, mulheres, temos dificuldade de lidar: o medo de decepcionar as pessoas", disse ela.

Ela disse que as pessoas não conseguiam acreditar que ela estivesse "tomando uma decisão" por conta própria e, em vez disso, "precisavam presumir que meu marido e eu estamos nos divorciando".

Sem mencionar diretamente essas ocasiões, Michelle afirmou no podcast Work in Progress, apresentado pela atriz Sophia Bush, que agora está em uma posição em que pode controlar sua própria agenda como uma "mulher adulta".

Michelle também disse no podcast: "Eu escolhi fazer o que era melhor para mim. Não o que eu tinha que fazer. Não o que eu achava que os outros queriam que eu fizesse".

"Tanto que, neste ano, as pessoas não conseguiram nem conceber que eu estivesse fazendo uma escolha por mim mesma — tiveram que presumir que meu marido e eu estamos nos divorciando", continuou Michelle.

Embora sua ausência na posse do presidente Trump tenha sido vista como uma quebra de tradição, ela fez um discurso de destaque na Convenção Nacional Democrata (DNC), em agosto do ano passado.

"A esperança está voltando", disse ela a uma multidão de milhares de pessoas em Chicago durante o evento, ao pedir apoio à então candidata presidencial Kamala Harris.

Reuters Michelle faltou eventos importantes nos EUA

Apesar de ter reservado mais tempo para si mesma, a ex-primeira-dama afirmou que ainda encontra tempo para "fazer discursos, estar presente no mundo, trabalhar em projetos. Eu ainda me importo com a educação das meninas".