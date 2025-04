Como teste de saliva pode revolucionar diagnóstico precoce de câncer de próstata

Institute of Cancer Research/PA Wire O teste caseiro não exigiria uma consulta médica — e parece ter desempenho melhor do que métodos de teste atuais, de acordo com estudo Um teste de saliva pode ajudar a "virar o jogo" do câncer de próstata, afirmam cientistas britânicos. O exame analisa o DNA dos homens para descobrir quem nasceu com maior risco de desenvolver a doença.

E, ao encaminhá-los para realizar exames de biópsia da próstata e de ressonância magnética, foram descobertos alguns tumores agressivos que, de outra forma, teriam passado despercebidos. No entanto, ainda não foi comprovado que o teste salva vidas, e especialistas dizem que vai levar "anos" até que esses testes possam ser usados rotineiramente. Cerca de 12 mil homens no Reino Unido morrem de câncer de próstata todos os anos. Os pedidos para a realização de exames preventivos de rotina em homens saudáveis no país aumentaram desde que o ciclista olímpico Chris Hoy anunciou que tinha câncer de próstata terminal. A orientação de realizar esses exames de rastreamento, no entanto, passou a ser mais questionada, debatida e relativizada nos últimos anos no mundo todo.

No Reino Unido, o exame PSA — que mede os níveis de antígeno prostático específico (PSA) no sangue — foi descartado para rastreamento de rotina devido ao risco de causar mais prejuízos do que benefícios. No Brasil, algumas instituições — como o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) — contraindicam a realização do rastreamento do câncer de próstata. Em contrapartida, entidades como a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) defendem a importância desses exames periódicos para alguns grupos. (Confira aqui os argumentos apresentados nesta discussão)

Este exame de saliva não procura sinais de câncer de próstata dentro do corpo. Em vez disso, ele procura por 130 mutações no DNA dos homens, cada uma das quais pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. No estudo, os cientistas testaram homens com idades entre 55 e 69 anos, e calcularam seus respectivos riscos. Os homens entre os 10% com pontuação mais alta foram convidados a realizar exames adicionais — incluindo uma biópsia e uma ressonância magnética.

O estudo, publicado na revista científica New England Journal of Medicine, mostrou que: - Dos 745 homens com pontuação alta, 468 estavam preparados para fazer os exames adicionais; - 187 foram diagnosticados com câncer de próstata;