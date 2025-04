'O útero que minha irmã me doou me permitiu o milagre de ter um bebê'

Esta é a primeira vez que um bebê nasce de um útero transplantado no Reino Unido.

BBC As irmãs Amy e Grace com a bebê Amy, que nasceu após o transplante de útero

Uma bebê "milagrosa" fez história ao se tornar a primeira criança a nascer de um útero transplantado no Reino Unido.

A mãe da menina, Grace Davidson, de 36 anos, nasceu sem um útero funcional, e foi submetida a um transplante em 2023, graças à doação do órgão da irmã — no que foi, na época, o primeiro transplante de útero bem-sucedido no país.