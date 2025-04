Eufrásia: a bilionária brasileira, primeira mulher a investir na bolsa, que deixou fortuna para obras sociais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sua peculiar biografia, cada vez mais esmiuçada por pesquisadores, revela uma mulher que soube ultrapassar limites para o feminino de sua época, atuando em esferas, sobretudo do mundo financeiro, então restritas a homens.

Mais do que isso, soube ler as evidências de seu tempo e, assim, como uma capitalista moderna, conseguiu multiplicar sabiamente os investimentos de sua família.

"Sua capacidade de iniciativa quebrou travas de gênero. Sem filhos homens, seu pai ensinou as filhas a lidar com os negócios da família. Ela valeu-se das suas habilidades aprendidas com o pai, que a educou em termos cosmopolitas, legando-lhe além das lições de boas maneiras destinadas às moças aristocráticas", diz à BBC News Brasil a antropóloga Priscila Faulhaber, professora do programa de pós-graduação em museologia e patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e do Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast).

Faulhaber lembra como Eufrásia foi uma mulher pioneira no mundo financeiro. "Destacou-se como a primeira mulher a investir na bolsa de valores de Paris, demonstrando que as barreiras que dificultaram que outras ali tivessem entrado antes, se eram interdições do meio social, não implicavam impedimentos formais para exercer esse papel", comenta a antropóloga.