SUS pode servir de inspiração para salvar a saúde do Reino Unido, diz jornal inglês

Getty Images Agente comunitária de saúde e enfermeira caminham na Rocinha, no Rio, durante a pandemia de covid-19 O governo britânico "está acompanhando de perto" o modelo brasileiro dos agentes comunitários de saúde, estudando aplicar algo semelhante no NHS, o sistema de saúde do Reino Unido, segundo reportagem publicada pelo jornal The Telegraph na segunda-feira (07/04). A reportagem, assinada por Laura Donnelly e Claudia Marquis, pergunta no título: "O NHS está perto do colapso — um projeto radical das favelas brasileiras poderia salvá-lo?"

De acordo com o jornal, o governo britânico está fazendo um projeto piloto inspirado no modelo brasileiro em Pimlico, um bairro de Londres. O projeto deve ser ampliado depois para 25 regiões na Inglaterra. No Brasil, os agentes comunitários de saúde fazem parte da chamada Estratégia Saúde da Família, sob o guarda-chuva do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a reportagem do jornal britânico, os agentes comunitários propiciaram "melhorias drásticas" em indicadores de saúde no Brasil.

"Poucos meses após vencer a eleição, o governo [do partido] trabalhista ficou bastante interessado na Estratégia Saúde da Família brasileira, enviando representantes da área de saúde ao Rio para assinar uma carta de intenções sobre a cooperação em saúde entre o Reino Unido e o Brasil", diz um trecho da reportagem. Ainda de acordo com o texto, o ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, convidou especialistas em saúde do Brasil para obter informações sobre os programas de saúde da família e para usar esse conhecimento em um planejamento de dez anos para o NHS. Esse plano deve ser publicado em junho, de acordo com o Telegraph — com maior ênfase na prevenção a doenças e um deslocamento do foco dos hospitais em direção às comunidades, o que seria inspirado no modelo brasileiro.

Durante a campanha eleitoral, na véspera da vitória trabalhista em julho de 2024, Streeting apontou que um dos maiores problemas do sistema britânico era a dificuldade de acesso a médicos. O que médico inglês aprendeu em posto de saúde de Pernambuco e levou para sistema de saúde britânico 'Senso de comunidade' funcionaria no Reino Unido? Getty Images A Estratégia Saúde da Família e os agentes comunitários começaram a ser implementados no Brasil no início dos anos 1990. Normalmente, os agentes comunitários fazem partes de equipes de Saúde Família com outros profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.