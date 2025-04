Como perder a vergonha e fazer networking

Getty Images Quando falamos sobre fazer networking, as conexões precisam ir além de interações casuais

Todos os dias nos conectamos com pessoas. Seja no trabalho, no grupo de WhatsApp ou no bairro onde moramos, as interações são parte da natureza do ser humano.

Mas quando falamos sobre fazer networking (algo como uma conexão com outras pessoas com fins profissionais), as conexões precisam ir além de interações casuais: é necessário construir relacionamentos significativos, baseados em trocas reais e mútuo aprendizado.