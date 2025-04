Tarifaço de Trump derruba bolsas de valores com preços de ações despencando em todo o mundo

Os mercados de ações espalhados pela Europa e pela Ásia despencaram no início do pregão desta segunda-feira (7/4).

As perdas das últimas horas seguem as quedas globais já registradas na semana passada.

O índice de ações Dax da Alemanha caiu quase 10% no início do pregão, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido teve uma redução de quase 6%.

As ações de empresas de Defesa e do setor bancário tiveram algumas das maiores quedas até agora na Europa.

Na Alemanha, a fabricante de tanques Rheinmetall caiu quase 24%, enquanto no Reino Unido as ações da Rolls-Royce afundaram 12%.

As ações de Defesa subiram no início deste ano com as perspectivas de maiores gastos dos governos europeus.

Entre os bancos ingleses, as ações do Barclays caíram 8%, enquanto o NatWest teve uma diminuição de 7%.

Na Alemanha, o Commerzbank e o Deutsche Bank despencaram cerca de 10%.

Mas quase nenhuma empresa está escapando da liquidação das ações.

Preço das commodities também está em baixa

Enquanto todo o foco está nas quedas dramáticas do mercado de ações, os preços de commodities como petróleo e cobre também afundam.

Mas por que eles estão caindo?

A demanda por produtos como petróleo e cobre tende a aumentar quando a economia global vai bem, pois esses itens são necessários para fornecer energia e eles representam componentes-chave para muitas indústrias.

No entanto, a preocupação agora é que as tarifas dos EUA desacelerem o crescimento econômico global — ou talvez até mesmo desencadeiem uma recessão.

E isso, por sua vez, reduzirá a demanda por essas commodities.

O preço do petróleo bruto caiu cerca de 10% na semana passada.

Na manhã desta segunda-feira, houve uma nova redução de 4%.

Já o preço do cobre caiu cerca de 6% no início do pregão de segunda-feira antes de recuperar um pouco do preço.

EPA Tarifas anunciadas por Trump causaram quedas bruscas no mercado de ações

Na Ásia, aliados dos EUA sofrem tanto quanto a China

A China pode ter sido o principal alvo das últimas tarifas de Donald Trump, mas, a julgar pela reação do mercado, aliados dos Estados Unidos — como Japão, Coreia do Sul e Austrália — sofrem quase tanto quanto Pequim.

Desde a última quinta-feira (03/04), as ações de montadoras como Toyota, Honda e Nissan caíram drasticamente devido à taxa de 25% sobre todos os carros importados pelos EUA.

As ações bancárias do Japão também foram atingidas.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, enfatizou repetidamente que o Japão é o maior investidor estrangeiro direto nos EUA — e, portanto, deve poder desfrutar de uma isenção de algumas das tarifas.

Mas até agora, as negociações de Tóquio com Washington não foram bem-sucedidas.

Como isso impacta a economia?

Dharshini David, editora de economia da BBC News, explica que as mudanças nos mercados não refletem, em grande parte, o que acontece no mundo real neste exato momento.

Mas nuvens tempestuosas se formam a partir das perspectivas econômicas, conforme o impacto das tarifas universais do presidente Trump começam a chegar ao mundo real.

O movimento de ações, o preço do petróleo e mais fatores são amplamente impulsionados pela especulação e pelas previsões do que pode acontecer.

Atualmente, é o medo, e não os fundamentos, que impulsiona amplamente os preços das ações. Há o medo de uma recessão no final deste ano ou no próximo.

Os mercados despencaram conforme os negociadores das bolsas ajustaram as expectativas. Para David, a realidade é que as tarifas podem não ser temporárias — e há o risco de mais países agirem da mesma forma.

A jornalista pontua que não são apenas os investidores, mas os líderes mundiais fazem apostas esta semana, enquanto pensam se seguem pelo caminho da contenção ou da retaliação. E essas ações vão moldar o crescimento global e a inflação.

Alguns economistas colocam as chances dos EUA de entrar em recessão em cerca de 50%, enquanto outros acham que a economia global pode enfrentar um risco semelhante.

Vale lembrar que China e Estados Unidos produzem quase metade dos bens globais. Mas as ondas de choque serão sentidas longe desses países.

Mesmo com os mercados no vermelho, o impacto econômico permanece incerto.

Trump tenta 'comer o elefante de uma só vez'

Já Erik Hirsch, copresidente executivo da empresa de investimentos americana Hamilton Lane, que é responsável por mais de US$ 850 bilhões em ativos globais, disse que, embora os investidores estejam "claramente culpando" o governo dos EUA pelas quedas, "muitas pessoas reconhecem que há alguns desequilíbrios comerciais sérios e que algo precisa ser feito para resolver isso".

"O governo [dos EUA] tenta comer o elefante de uma só vez, e então os mercados têm dificuldade em lidar com essas oscilações", afirmou ele durante uma entrevista ao programa Today, da Radio 4 da BBC.

"Acho que este é um exemplo em que há simplesmente muitas variáveis. Os mercados vão processar tudo isso. Enquanto isso, vão cair", complementou ele.