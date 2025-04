O mundo está caminhando para uma recessão?

O que acontece no mercado de ações não é o mesmo que acontece na economia - a queda nos preços das ações nem sempre significa tragédia econômica no futuro. Mas às vezes significa.

A primeira coisa a ressaltar é que o que acontece no mercado de ações não é o mesmo que acontece na economia — a queda nos preços das ações nem sempre significa tragédia econômica no futuro. Mas às vezes significa.

As tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump , na semana passada incendiaram os mercados de ações globais, mas isso significa que estamos caminhando para uma recessão?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quedas muito grandes nos valores do mercado de ações, como essas, significam que houve uma reavaliação fundamental dos lucros futuros para as empresas que compõem os mercados de ações do mundo.

Para o Brasil, Trump anunciou a menor alíquota extra de importação (10%). Ou seja, a tarifa vai encarecer produtos brasileiros comprados por empresas e consumidores americanos. Porém, o impacto será bem menor do que para outras nações, como Índia (26%), Japão (24%) e União Europeia (20%).

O que os mercados esperam razoavelmente é que o aumento das tarifas signifique que os custos aumentarão e os lucros cairão.

Isso não significa que uma recessão seja inevitável, mas as chances são claramente muito maiores do que eram antes de Trump anunciar as tarifas mais severas e abrangentes vistas em um século.