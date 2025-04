O mundo oculto sob as sombras do algoritmo do YouTube

Getty Images Há um lado secreto do YouTube, que vai além do algoritmo — e não é nada parecido com o que você conhece Este ano marca o 20º aniversário do YouTube. Desde seu início modesto como um espaço para amadores, o YouTube se transformou em uma plataforma de vídeos tão colossal que a empresa se autodenomina a nova Hollywood. O YouTube é o serviço de streaming de TV número um do mundo, onde os usuários assistem bilhões de horas de conteúdo todos os dias. A audiência dos principais youtubers supera com frequência a dos grandes estúdios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para efeito de comparação, estima-se que 823 milhões de ingressos de cinema foram vendidos nos EUA e no Canadá em 2024. Enquanto isso, somente o vídeo de maior sucesso do MrBeast acumulou 762 milhões de visualizações, cerca de uma visualização para cada 10 pessoas no planeta. Essa é a visão do YouTube que a empresa promove — habilidosa, profissional, divertida e estrondosa — mas, de uma perspectiva, tudo isso é uma fachada. Por outro ângulo, a essência do YouTube é mais parecida com um vídeo de 2020 que eu vi. Antes de eu assistir, ele só tinha sido visualizado duas vezes. Um homem aponta a câmera para fora da janela do seu quarto enquanto uma tempestade começa no auge do inverno. "Aqui está", diz ele. "A neve caindo." O som de uma TV é reproduzido ao fundo. Um pássaro pousa em uma cerca próxima. 19 minutos se passam. Nada acontece.

"As conversas que estamos tendo sobre o YouTube são baseadas em uma visão limitada do que a plataforma realmente é", diz Ryan McGrady, pesquisador da Iniciativa para Infraestrutura Pública Digital da Universidade de Massachusetts Amherst, nos EUA. "Quando nos concentramos apenas no que é popular, perdemos a noção de como a grande maioria das pessoas, na verdade, usa o YouTube para fazer uploads, e ignoramos o papel que ele desempenha em nossa sociedade." Passei o último mês mergulhado em uma das primeiras amostras verdadeiramente aleatórias do YouTube já coletadas fora da empresa. Vi um lado da internet que, às vezes, parece perdido, um lado repleto de uma autoexpressão genuína, sem filtros. É um mundo inteiro que o algoritmo do YouTube, que tudo vê, não mostra a você.

"O YouTube não é apenas um veículo para profissionais", afirma McGrady. "Contamos com ele como o braço de vídeo padrão da internet. O YouTube é uma infraestrutura. É uma ferramenta essencial que as pessoas comuns usam para se comunicar." Para desvendar esse lado do YouTube, McGrady e seus colegas criaram uma ferramenta que busca vídeos aleatoriamente. O mecanismo vasculhou mais de 18 trilhões de URLs potenciais antes de coletar uma amostra grande o suficiente para uma análise científica real. Entre as descobertas, os pesquisadores estimam que o vídeo mediano foi assistido apenas 41 vezes; as postagens com mais de 130 visualizações estão, na verdade, no terço superior do conteúdo mais popular do serviço. Em outras palavras, a grande maioria do YouTube é praticamente invisível.

A maioria destes vídeos não foi feita para ser vista por nós. Eles existem porque as pessoas precisam de um sótão digital para armazenar suas memórias. É uma internet que não é moldada pelas pressões de cliques e algoritmos — um vislumbre de um lugar onde o conteúdo não precisa ter desempenho, onde ele pode simplesmente existir. No ambiente selvagem Doze anos atrás, uma mulher dos EUA chamada Emily publicou um vídeo no YouTube chamado "sw33t tats". Descobri que o conteúdo é ainda mais antigo, gravado por volta de 2008. No vídeo, Emily, que pediu para não revelar seu nome completo, está sentada em seu dormitório na faculdade. Ela mantém a boca aberta enquanto sua irmã mais nova pega uma caneta para escrever algo na parte interna do lábio dela. "Pare de se mexer!", grita a irmã enquanto começa a escrever, e as meninas mal conseguem segurar o riso. Emily exibe o lábio aberto para a câmera, e sua irmã faz o mesmo, revelando sua própria "tatuagem". Mas a imagem está desfocada; o que quer que essas tatuagens falsas tenham dito se perdeu no tempo.