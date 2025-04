6 das estradas mais extraordinárias do mundo

Getty Images Carretera Austral, no Chile "Quando você empreender sua viagem para Ítaca, peça para que o caminho seja longo, cheio de aventuras, cheio de experiências..." Assim começa o poema Ítaca, em que o poeta grego Konstantinos Kavafis (1863-1933), evocando a lendária ilha à qual Ulisses tanto lutou para regressar em A Odisseia, nos convida a recordar que o destino é sempre importante, mas o que nos enriquece é o caminho que nos leva até lá.

E o caminho físico, nos nossos tempos, muitas vezes é uma estrada. Existem estradas comuns, mas outras são tão chamativas ou estranhas que se transformaram em algo mais do que uma simples conexão entre o ponto A e o ponto B. Muitas estradas são atrações famosas por si próprias, como a Rota Jardim, na África do Sul; a Grande Estrada Oceânica da Austrália; a estrada de circunvalação da Islândia; e a Pacific Coast Highway, na Califórnia (Estados Unidos). É claro que a lista é muito maior. Vamos percorrer apenas um trecho dela, nesta curta viagem por estradas incríveis.

Nosso ponto de partida é a beleza e o destino, a música. Vamos lá! 1. Carretera Austral, Chile Getty Images A Carretera Austral com o azul profundo do lago General Carrera e os Andes nevados ao fundo, na região de Aysén, na província de Santa Cruz (Patagônia chilena) A Carretera Austral se estende ao longo de 1.240 km pela zona rural da Patagônia chilena. Ela começa na cidade litorânea de Puerto Montt, ao norte. Sua construção foi iniciada em 1976, mas ela só foi concluída no ano 2000, devido aos riscos e às dificuldades do terreno. A estrada foi construída por cerca de 10 mil pessoas do Comando de Engenharia do Exército chileno e muitos perderam a vida no processo.

A Carretera Austral atravessa bosques nativos com tom verde intenso. Entre seus animais silvestres, está o pudu – o menor veado do mundo, com apenas 35 a 45 cm de altura. Os condores planam sobre o cume das montanhas. As bicadas do pica-pau ressoam entre as árvores imponentes e os beija-flores revoam entre as fúcsias e as gigantescas folhas de nalca, que crescem até dois metros de altura. À medida que a estrada avança em direção ao sul, a paisagem muda para a tundra patagônica, com amplos vales herbáceos e planaltos cobertos de arbustos, intercalados por lagos e pântanos.

A Carretera Austral e suas estradas de acesso atravessam dois parques nacionais: o Parque Nacional Hornopirén, dominado por vulcões, e o Parque Nacional Queulat, com seu espetacular glaciar suspenso, de onde caem regularmente pedaços de gelo sobre o lago de cor azul-celeste. Antes de chegar ao final do trajeto, na localidade remota de Villa O'Higgins, a estrada atravessa uma terra de lagos azuis gelados. O Lago General Carrera é hipnotizante, com sua intensa coloração azul-turquesa. Resumidamente, a Carretera Austral, sem dúvida, é uma das mais belas rotas cênicas do mundo.