Jaguar Land Rover interrompe envio de carros para EUA enquanto Trump pede a americanos que 'aguentem'

"Enquanto trabalhamos para abordar os novos termos comerciais com nossos parceiros comerciais, estamos tomando algumas medidas de curto prazo, incluindo uma pausa nos envios em abril, enquanto desenvolvemos nossos planos de médio e longo prazo", disse a JLR em um comunicado enviado por e-mail à BBC.

A fabricante britânica de automóveis de luxo Jaguar Land Rover (JLR) informou que "vai pausar" os envios de veículos para os EUA em abril, enquanto avalia "os novos termos comerciais" após as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. O anúncio feito por Washington disparou temores de uma grande guerra comercial mundial.

Getty Images Jaguar Land Rover é uma empresa britânica como foco no mercado de veículos de luxo

A JLR confirmou a suspensão temporária das exportações depois que a informação havia sido publicada no jornal britânico The Times.

Esta é a primeira entre as grandes automotivas mundiais — um dos setores mais afetados pela medida — que toma a decisão de interromper o envio de seus produtos após o anúncio do aumento de tarifas por parte dos EUA a mais de 100 países.

De acordo com o governo Trump, o aumento tarifário tem como objetivo equilibrar a balança comercial dos EUA com o resto dos países.

Getty Images O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as tarifas sobre carros importados levaria a um "tremendo crescimento" para a indústria automobilística americana, estimulando a geração de empregos e investimentos

No entanto, para muitos especialistas, a medida não só não ajuda a reduzir o déficit comercial dos EUA, mas também altera as bases do comércio global estabelecidas após o fim da Segunda Guerra Mundial.