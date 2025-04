'Split Fiction' e 'It Takes Two': o que explica o sucesso dos novos jogos colaborativos de videogame

Mas ele não é um caso isolado de sucesso. O jogo anterior lançado pelo estúdio, It Takes Two, que tem a mesma base colaborativa, vendeu cerca de 20 milhões de cópias e ganhou o prêmio de Jogo do Ano.

Melissa e Jonn-Mark, do Reino Unido, postaram vídeos deles jogando Split Fiction juntos no TikTok.

Por exemplo, jogos como Chained Together, em que jogadores trabalham juntos para escapar das profundezas do inferno, se tornaram um sucesso graças a streamers como Kai Cenat e iShowSpeed.

"Muito do tempo que você passa jogando videogame é isolado de outras pessoas, e é bom estar com alguém, passar bons momentos juntos", disse Melissa à BBC.

Melissa, uma leitora voraz, afirma que se identificou com a trama da história, mas a ideia de poder jogar com outra pessoa foi o que a levou a comprar o jogo.

Jonn-Mark ressalta que os jogos online podem ser muito competitivos, o que pode torná-los estressantes. "Não quero voltar para casa cansada e ter que me concentrar 100% apenas para me sair bem no jogo", disse.

"Com este jogo, por outro lado, posso sentar, relaxar e aproveitar a experiência."

Jonn-Mark and Melissa Jonn-Mark e Melissa dizem que os jogos cooperativos servem como uma pausa do jogo competitivo

Uma tendência que se multiplica

Embora a abordagem da Hazelight seja única, outras empresas começaram a implementar modos cooperativos em seus videogames.

A produtora britânica Supermassive, especializada em "filmes de terror interativos", tornou o modo cooperativo um padrão em seus jogos depois de lançar seu filme de sucesso, Until Dawn (Até o amanhecer, em tradução livre para o português).

Os desenvolvedores notaram que os participantes começaram a jogar no modo de jogador único, mas se revezar usando o controle à medida que a narrativa progride (a história pode mudar conforme as decisões tomadas no jogo).

Os jogos sociais competitivos também são muito populares. Alguns dos títulos mais vendidos da Nintendo — Mario Kart 8 e a série Mario Party — costumam ser jogados por amigos em torno de uma televisão.

Nos últimos anos, os desenvolvedores tentaram replicar o sucesso dos chamados jogos de "serviço ao vivo", como Fortnite, que constantemente fazem melhorias e retêm jogadores por meses ou até anos.

Se bem feito, as recompensas financeiras potenciais de um jogo como esse são enormes. Mas conseguir algo assim em um mercado tão saturado quanto o de videogames se tornou muito difícil.

Como a indústria de videogames continua enfrentando demissões em massa, fechamentos de estúdios e queda no investimento, poucas produtoras estão dispostas a correr riscos.

Getty Images Jogos competitivos podem isolar os jogadores

Josef Fares acredita que talvez esteja sendo dada muita atenção ao resultado final.

"Os produtores devem confiar nos desenvolvedores", observou ele. "Mas acho que os desenvolvedores devem ter uma visão clara e ser fiéis ao que acreditam."

Ele admite, no entanto, que nem todo mundo compartilha a história de seu estúdio ou sua personalidade. "Eu sou... como dizer isso, uma raça diferente", afirmou.

Quando ele estava dirigindo seu primeiro jogo, Brothers: A Tale of Two Sons, o feedback de alguns dos primeiros testes foi "muito ruim".

"Pensei: 'Eles estão errados, estão errados, porque eu sei que é ótimo."

Ele falou no passado sobre resistir à pressão para incluir microtransações (compras no jogo) em seus projetos e continua firme, apesar do relacionamento próximo de seu estúdio com a EA, uma das maiores editoras e publicadora de jogos eletrônicos do mundo.

"Não espero que todos sejam como eu, mas é isso que eu sou, com minha extrema confiança", observa Fares. "Adoro o que fazemos. Permanecemos fiéis à visão daquilo em que acreditamos."

"Mantenha a visão, coloque-a em prática. E acho que se você realmente ama o que faz, as pessoas também vão adorar", acrescenta.