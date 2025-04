Por que Rússia não está na lista de países atingidos por tarifaço de Trump

O governo americano alega que as sanções já existentes contra a Rússia são suficientes. Paralelamente, as importações da Ucrânia foram taxadas em 10%.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, justificou a ausência, segundo o portal de notícias Axios , afirmando que as sanções americanas já existentes contra a Rússia "inviabilizam qualquer [volume de] comércio significativo" com o país.

Ela destacou que as novas tarifas também não atingiram Cuba, Belarus e a Coreia do Norte.

Mas países com volume de comércio ainda menor com os Estados Unidos constam da lista de tarifas. Um exemplo é a Síria, que exportou US$ 11 milhões (cerca de R$ 61,8 milhões) em produtos para os americanos no ano passado, segundo dados das Nações Unidas mencionados pelo portal Trading Economics.

Durante a gestão Joe Biden, os Estados Unidos impuseram amplas sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, em 2022. Trump tem, contudo, mantido uma postura mais amistosa em relação a Moscou desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

Trump fez do fim da guerra sua prioridade. E uma importante autoridade russa — o diretor do Fundo Russo de Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev — está nesta semana na capital americana, Washington.