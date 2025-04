O efeito do tarifaço de Trump sobre o mercado de ações, dólar e petróleo

Reuters Após anúncio do 'tarifaço', bolsas caíram nos EUA, Europa e Ásia Índices de ações de bolsas de valores pelo mundo derreteram nesta quinta-feira (3/4), após o anúncio pelo presidente americano, Donald Trump, da imposição de amplas tarifas de importação sobre produtos que entrarem nos Estados Unidos vindos de dezenas de países. A medida, parte de uma agenda protecionista vendida desde a campanha do republicano à Casa Branca, foi mais agressiva e abrangente do que o esperado.

Isso repercutiu globalmente, derrubando preços de ações, a cotação da moeda americana e do petróleo. O dólar recuou em relação a uma ampla cesta de moedas, como o euro (-2%), o iene japonês (-1,5%), o dólar australiano (-1,2%), o peso mexicano (-1,2%) e o real (-1,23%). As bolsas americanas também despencaram. O S&P 500, índice que reúne as ações das maiores companhias dos Estados Unidos, recuou 4,1%. O da Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia, retraiu 5,2%.

São as maiores quedas desde setembro de 2022. Também sofreram tombos significativos papéis de empresas como Apple (-9,3%), Amazon (-8,1%), Meta (-7,3%), Tesla (-4,8%), Nvidia (-6,2%) e Nike (-13,1%). Os mercados registraram ainda perdas na Europa — com queda de 1,5% no FTSE 100 do Reino Unido; de 1,9% no índice Dax, da Alemanha; e de 2,6% no Cac 40, da França — e na Ásia.

O Nikkei do Japão fechou em queda de quase 3% e o Hang Seng de Hong Kong, de 1,5%. O Brasil conseguiu, de certa forma, escapar da sangria. O Ibovespa registrou alta durante parte do dia e fechou em relativa estabilidade, com leve queda de 0,04%. EPA Bolsas na Ásia tiveram dia de perdas expressivas após anúncio do tarifaço As ações ligadas a commodities foram as que mais puxaram o índice para baixo, refletindo o temor de que o tarifaço possa levar a uma desaceleração da economia global e, por consequência, a uma menor demanda por matérias-primas.