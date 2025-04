Análise: tarifas impostas por Trump são 'maior mudança no comércio global em 100 anos'

O impacto das tarifas vai ser enorme, com mudanças significativas em antigas vias de comércio global, segundo análise do editor da BBC Faisal Islam.

Em sua essência, trata-se de uma tarifa básica universal de 10% sobre todas as importações para os EUA , que entra em vigor na noite desta sexta-feira (4/4).

Getty Images Com as novas tarifas, haverá mudanças significativas em antigas vias de comércio global

Mas a verdadeira métrica deste tarifaço vão ser as mudanças significativas nas antigas vias de comércio global.

O impacto do "tarifaço" pode ser medido pelas linhas de um gráfico da receita tarifária dos EUA que vão saltar para níveis nunca vistos em um século — indo além daqueles observados durante o alto protecionismo da década de 1930.

Algumas das cadeias de suprimentos criadas pelas maiores empresas do mundo vão ser interrompidas instantaneamente.

As tarifas sobre as nações asiáticas são realmente impressionantes. Elas vão desmantelar os modelos de negócios de milhares de empresas, fábricas e, possivelmente, de países inteiros.

O que o governo americano quer?

O governo dos EUA parece estar contando com a receita tarifária para lidar com os cortes de impostos planejados.

Como disse um funcionário da Casa Branca, sem rodeios: "Isso não é uma negociação, é uma emergência nacional".

A fórmula americana para as chamadas "tarifas recíprocas" basicamente cobra um país por ter um superávit comercial de mercadorias com os EUA, exportando mais para os EUA do que importa.