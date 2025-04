'Adolescência': por que Owen Cooper, aos 15 anos, é considerado o 'próximo Robert De Niro'

O bocejo que mencionamos foi uma improvisação do jovem artista de 15 anos (14 anos na época da gravação). "Eu estava cansado, era a segunda tomada do dia, e quando ela me respondeu com aquela ótima fala, que não estava no roteiro, eu sorri porque não esperava", contou Cooper à BBC.

O drama televisivo também recebeu elogios da crítica e do público tanto pela qualidade técnica quanto pelas atuações de seus protagonistas, especialmente Owen Cooper, que fez sua estreia na televisão com a série.

Com apenas 14 anos, Cooper começou a fazer aula de interpretação no Teatro de Manchester, onde Graham leciona.

Mas antes de interpretar Jamie em Adolescência, ele não tinha experiência diante das câmeras.

"Os roteiros (de Adolescência) eram longos, mas eu tinha os atores ao meu redor para atuar com eles. No fim das contas, não seguimos muito os roteiros porque eu estava trabalhando com o que eles me davam", disse Cooper em entrevista ao programa The One Show, da BBC.

O talento para atuação de Cooper fica evidente nos dois episódios da série (são quatro no total) em que ele aparece, mas é realmente no terceiro episódio, quando ele fica cara a cara com a psicóloga por 40 tensos minutos, que o jovem ator brilha com intensidade.