Paul Mescal é McCartney e Barry Keoghan, Ringo: os atores que viverão os Beatles no cinema

Mescal, protagonista da série Normal People e do filme Gladiador 2 , vai interpretar Paul McCartney , enquanto Keoghan, astro de Saltburn, ficou com o papel de Ringo Starr .

Paul Mescal e Barry Keoghan foram confirmados como parte do elenco que vai interpretar os integrantes dos Beatles — em quatro grandes filmes sobre a banda — no cinema .

E Joseph Quinn vai passar do Quarteto Fantástico da Marvel para o chamado Fab Four – "quarteto fabuloso", interpretando George Harrison na tetralogia para o cinema, que será dirigida por Sam Mendes.

"Cada um (dos filmes) vai ser contado a partir da perspectiva particular de apenas um dos rapazes", explicou Sam no evento. "Eles se cruzam de maneiras diferentes — às vezes se sobrepõem, outras vezes não."

Harris Dickinson se tornou um astro graças a Malévola, King's Man: A Origem, Triângulo da Tristeza e Um Lugar Bem Longe Daqui, antes de interpretar o par romântico de Kidman em Babygirl. O britânico de 28 anos também recebeu uma indicação ao Bafta por sua atuação na série Assassinato no Fim do Mundo, e está entre os mais cotados para ser o próximo James Bond.

Barry Keoghan talvez seja o mais parecido com seu Beatle — o baterista Ringo. O ator irlandês é o mais velho do quarteto de atores, com 32 anos, e é um dos astros mais populares de Hollywood, tendo sido indicado ao Oscar por Os Banshees de Inisherin antes de encabeçar o elenco do sucesso cult Saltburn.

Sam chamou os filmes de "a primeira experiência teatral maratonável".

"Francamente, precisamos de grandes eventos cinematográficos para tirar as pessoas de casa", acrescentou.

No palco, Dickinson, Mescal, Keoghan e Quinn recitaram um trecho da música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band: "It's wonderful to be here, it's certainly a thrill, you're such a lovely audience, we'd like to take you home with us."

"É maravilhoso estar aqui, é certamente uma emoção, vocês são um público adorável, gostaríamos de levá-los para casa conosco", em tradução livre.

Eles fizeram então uma reverência sincronizada no estilo dos Beatles.

Formada em 1960, a banda original transformou a cultura jovem e mudou o curso da história musical.

Incansavelmente imaginativos e experimentais, eles tinham uma capacidade extraordinária de comunicar ideias musicais sofisticadas para o grande público, em álbuns como Revolver, Sgt Pepper's e The White Album.

Apesar de terem se separado em 1970, o quarteto continua sendo a banda mais vendida de todos os tempos.

Apenas dois integrantes estão vivos. John Lennon foi assassinado em 1980, enquanto Harrison morreu de câncer em 2001.

Em 2023, os membros sobreviventes lançaram o que foi descrito como a música "final" dos Beatles, Now And Then.

Baseada em uma das antigas fitas demo de Lennon, e com uma gravação de arquivo da guitarra de Harrison, a canção chegou ao topo das paradas musicais, e foi indicada para prêmios no Brit Awards e no Grammy.

Os Beatles no cinema

Este não é, de forma alguma, o primeiro projeto cinematográfico a explorar a vida dos Beatles — Os Cinco Rapazes de Liverpool, de Iain Softley, lançado em 1994, retratou o início da carreira deles nas casas noturnas de Hamburgo, onde eles começaram a tocar.

O Garoto de Liverpool, da diretora Sam Taylor-Johnson, em 2009, apresentou seu futuro marido Aaron Taylor-Johnson como Lennon, e Thomas Brodie-Sangster como McCartney. O filme se concentrou na juventude de Lennon e seus relacionamentos familiares, e documentou seu encontro com McCartney e Harrison e as origens da banda.

Martin Scorsese fez um documentário em 2011 chamado George Harrison: Living in the Material World, que incluiu contribuições dos membros sobreviventes da banda e material de arquivo.

Em 2021, o diretor de O Senhor dos Anéis, Peter Jackson, recuperou mais de 50 horas de cenas cortadas do documentário dos Beatles Let It Be, de 1970, e transformou em Get Back, um filme em três partes. O filme épico da Disney+, que tinha quase sete horas de duração, lançou uma nova luz sobre o relacionamento entre McCartney e Lennon antes da separação da banda em 1970.