De onde vem a fortuna da família de Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui'?

Das 12 pessoas mais ricas do Brasil, quatro são da família Moreira Salles. Entenda como Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', se tornou o terceiro diretor de cinema mais rico do mundo.

E ele ganhou muito dinheiro. Tanto é que, das 12 pessoas mais ricas do Brasil atualmente, quatro são filhos de Walther: os irmãos Fernando, Pedro, João e Walter Salles Jr. — diretor do premiado filme Ainda Estou Aqui, que, em março deste ano, conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

O filme também concorreu, mas não venceu, em duas outras categorias: Melhor Filme e Melhor Atriz, para a protagonista Fernanda Torres.

Com uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões (R$ 25,97 bilhões), segundo o ranking de bilionários brasileiros da revista Forbes atualizado em 1º de abril de 2025, Walter Salles Jr. é hoje o 12º homem mais rico do Brasil, logo atrás do irmão João Moreira Salles, diretor de documentários como Notícias de uma guerra particular (1999) e Santiago (2006), e fundador da revista Piauí e do instituto de apoio à ciência Serrapilheira.

Walter Salles também é atualmente o terceiro diretor de cinema mais rico do mundo, de acordo com a Forbes, atrás apenas de Steven Spielberg, com uma fortuna estimada em US$ 5,3 bilhões (R$ 30,6 bilhões), e de George Lucas, com um patrimônio de US$ 5 bilhões (R$ 28,9 bilhões).