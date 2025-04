Como terremoto em Mianmar destruiu a 'cidade de ouro' dos budistas

Em um discurso na televisão na terça-feira (31/3), o chefe militar Min Aung Hlaing disse que o número de mortos pode ultrapassar 3 mil, mas o Serviço Geológico dos EUA disse que "um número de mortos acima de 10 mil é uma forte possibilidade" com base na localização e no tamanho do terremoto.

Crianças pequenas estão entre as que ficaram muito traumatizadas no desastre.

"Ontem vimos corpos sendo retirados de prédios desabados em nosso bairro", disse Ruate, que mora na área de Pyigyitagon.

"É muito preocupante. Mianmar foi atingido por tantos desastres, alguns naturais, alguns causados pelo homem. Todo mundo ficou muito cansado. Estamos nos sentindo sem esperança e desamparados."

EPA Chegada de socorristas deve aumentar o número de corpos descobertos

Um monge que mora perto do condomínio Sky Villa, um dos edifícios mais atingidos, — reduzido de 12 para seis andares pelo terremoto — disse à BBC que, embora algumas pessoas tenham sido retiradas com vida, "apenas corpos foram recuperados" nas últimas 24 horas.

"Espero que isso acabe logo. Ainda há muitos [corpos] lá dentro, acho que mais de cem", disse ele.

Os crematórios perto de Mandalay ficaram lotados, enquanto as autoridades ficaram sem sacos para cadáveres, além de outros suprimentos, incluindo comida e água potável.

Ao redor da cidade, as ruas estão cheias de restos de pagodes esmagados e torres douradas.

Mandalay costumava ser um grande centro de produção de folhas de ouro e um destino turístico popular, mas a pobreza na cidade aumentou nos últimos anos, assim como em outros lugares de Mianmar.

BBC Burmese Sobreviventes estão com pouco acesso a comida e água

O terremoto da semana passada também afetou a Tailândia e a China, mas seu impacto foi especialmente arrasador em Mianmar, país que já vinha sendo devastado por uma sangrenta guerra civil, uma economia paralisada e desilusão generalizada desde que os militares tomaram o poder em um golpe em 2021.

Na terça-feira, Mianmar fez um minuto de silêncio para lembrar as vítimas, parte de uma semana de luto nacional. A junta militar pediu que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro, que as transmissões da mídia fossem interrompidas e pediu que as pessoas prestassem suas homenagens.

Mesmo antes do terremoto, mais de 3,5 milhões de pessoas foram deslocadas dentro do país.

Outros milhares, muitos deles jovens, fugiram para o exterior para evitar o recrutamento forçado. Isso significa que há menos pessoas para ajudar no trabalho de assistência e na subsequente reconstrução do país.

Rússia e China, que ajudaram a sustentar o regime militar de Mianmar, estão entre os países que enviaram ajuda e apoio especializado.

Mas o alívio tem sido lento, disse J.

"[As equipes de resgate] estão trabalhando sem parar há quatro dias e acho que estão um pouco cansadas. Elas também precisam de descanso", diz.

"Mas como os danos foram tão extensos e temos recursos limitados aqui, é simplesmente difícil para os socorristas administrar uma destruição tão grande com eficiência."

Getty Images Mandalay era conhecida como cidade de ouro

Embora a junta militar tenha dito que toda assistência é bem-vinda, alguns agentes humanitários relataram dificuldades para acessar as áreas afetadas pelo terremoto.

A imprensa local em Sagaing, epicentro do terremoto, relatou restrições impostas pelas autoridades militares que exigem que as organizações enviem listas de voluntários e itens que desejam levar para a área.

Vários grupos de direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, pediram à junta que permitisse aos trabalhadores humanitários acesso imediato a essas áreas.

"A junta militar de Mianmar ainda inspira medo, mesmo após um terrível desastre natural que matou e feriu milhares de pessoas", disse Bryony Lau, vice-diretora da Human Rights Watch para a Ásia.

"A junta precisa romper com suas práticas passadas terríveis e garantir que a ajuda humanitária chegue rapidamente àqueles cujas vidas estão em risco nas áreas afetadas pelo terremoto", disse ela.

A junta também recebeu críticas por continuar abrindo fogo contra pessoas mesmo enquanto o país se recupera do desastre.