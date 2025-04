As acusações do governo Trump contra o Brasil antes de dia do tarifaço global

EPA Donald Trump prometeu revelar uma enorme lista de impostos de importação nesta semana para todos os países Na véspera do esperado anúncio do presidente americano Donald Trump de uma série de novas tarifas contra diversos países do mundo, o governo dos EUA divulgou um relatório detalhado no qual analisa as práticas comerciais de diversos países do mundo — inclusive o Brasil, que é acusado de "falta de previsibilidade" no documento. O presidente americano se prepara para revelar uma enorme lista de impostos de importação nesta quarta-feira (2/4) para todos os países, não só aqueles com desequilíbrio comercial com os EUA.

O departamento de comércio do governo americano (USTR, na sigla em inglês) publicou na terça-feira (31/3) seu relatório anual Estimativa Nacional de Comércio, no qual detalha as barreiras comerciais enfrentadas pelos exportadores americanos. O relatório é usado para ajudar o governo americano a determinar sua política comercial com outros países. "Nenhum presidente americano na história moderna reconheceu as barreiras comerciais externas abrangentes e prejudiciais que os exportadores americanos enfrentam mais do que o presidente Trump", disse diretor do USTR, Jamieson Greer, ao divulgar o relatório.

"Sob sua liderança, esta administração está trabalhando com diligência para abordar essas práticas injustas e não recíprocas, ajudando a restaurar a justiça e a colocar as empresas e os trabalhadores americanos em primeiro lugar no mercado global." Os EUA já haviam anunciado nas últimas semanas tarifas de importação sobre alumínio e aço que tiveram impacto direto na indústria brasileira. A postura mais dura de Trump aumentou o nervosismo sobre uma guerra comercial atingindo a economia global. Mercados de ações tiveram forte queda esta semana.

'Tarifas altas' e 'falta de previsibilidade' O Brasil é destacado em seis das 397 páginas do relatório do governo americano. "O Brasil impõe tarifas relativamente altas sobre importações em uma ampla gama de setores, incluindo automóveis, peças automotivas, tecnologia da informação e eletrônicos, produtos químicos, plásticos, máquinas industriais, aço e têxteis e vestuário", afirma o documento americano. "Os exportadores dos EUA enfrentam incertezas significativas no mercado brasileiro porque o governo frequentemente modifica as taxas tarifárias dentro das flexibilidades do Mercosul."

"A falta de previsibilidade com relação às taxas tarifárias torna difícil para os exportadores dos EUA preverem os custos de fazer negócios no Brasil." Há uma série de reivindicações específicas sobre os problemas da relação comercial entre EUA e Brasil, do ponto de vista de produtores americanos e do governo. É o caso do etanol, por exemplo. O relatório Estimativa Nacional de Comércio diz que entre 2011 e 2017, o comércio do produto entre EUA e Brasil era praticamente livre de tarifas. Em setembro de 2017, o Brasil começou a impor tarifas. Desde 2024, o Brasil impõe tarifa de 18% sobre o etanol americano, segundo o relatório.