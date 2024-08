Como problemas de visão e colesterol podem aumentar risco de demência

Cientistas identificaram 14 problemas de saúde que, se reduzidos ou eliminados, poderiam teoricamente prevenir quase metade dos casos de demência no mundo.

O relatório prevê que o número de pessoas vivendo com demência pode mais que dobrar, chegando a 153 milhões até 2050.

BBC

'Nunca é tarde demais'

A demência ocorre quando uma doença, como o Alzheimer, danifica as células nervosas do cérebro, levando à confusão e à perda de memória - mas não é uma parte inevitável do envelhecimento.

A maior parte das razões pelas quais desenvolvemos demência está relacionada a fatores que não podemos controlar, como os genes herdados de nossos pais e avós.