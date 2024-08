A onda de violência em protestos na Inglaterra após morte de crianças em ataque a faca

Outras oito crianças sofreram ferimentos a faca, com cinco em estado crítico, e dois adultos também ficaram gravemente feridos.

A Polícia de Merseyside atribuiu a violência aos apoiadores do grupo anti-imigração English Defence League (Liga de Defesa Inglesa), chamando-os de "bandidos". Eles atacaram policiais com tijolos e incendiaram uma van da polícia.

As autoridades locais acreditam que os agressores vieram de fora da cidade, incitados por postagens nas redes sociais que incorretamente sugeriram uma ligação islamista com os esfaqueamentos que mataram as crianças.

A Secretária do Interior, Yvette Cooper, alertou sobre a desinformação relacionada ao ataque.

O adolescente suspeito dos assassinatos não tem ligações conhecidas com o Islã.

O chefe adjunto da polícia de Merseyside, Alex Goss, afirmou que houve "muita especulação e hipótese" sobre o adolescente e que "alguns indivíduos" estavam usando isso para "trazer violência e desordem às nossas ruas".

"Já dissemos que a pessoa presa nasceu no Reino Unido, e a especulação não ajuda ninguém neste momento", disse.

O responsável pela mesquita de Southport, Ibrahim Hussein, afirmou que ele e colegas foram ao local para proteger o edifício, mas tiveram que ser levados para um lugar seguro pela polícia.