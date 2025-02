Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 04 de fevereiro(04/02)

Sinopse

Após viajar por 19 países em sua primeira turnê mundial, o IVE fez um retorno apaixonante a Seul para uma apresentação especial do show “SHOW WHAT I HAVE”. Agora, a empolgação mágica dessa turnê mundial chega às telas de cinema ao redor do mundo. Este filme emocionante captura a energia e a emoção do show, com um setlist repleto de hits que definiram o IVE, performances ao vivo deslumbrantes, entrevistas sinceras com a banda e vídeos exclusivos dos bastidores! Esta é uma oportunidade única de mergulhar no mundo do IVE pela primeira vez ou reviver as memórias especiais do concerto ao vivo.