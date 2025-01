Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 30 de janeiro(30/01)

Sinopse

Agora, a emoção onírica da sua digressão mundial desenrola-se mais uma vez no grande ecrã – desta vez em cinemas de todo o mundo. Capturando a energia e a emoção do show, este filme emocionante apresenta um set-list rico repleto de diversas músicas de sucesso que fizeram do IVE quem ele é hoje, juntamente com performances de palco deslumbrantes, entrevistas sinceras com bandas e vídeos exclusivos dos bastidores! Esta é uma oportunidade especial para mergulhar no IVE pela primeira vez ou para reviver as memórias especiais do concerto ao vivo.