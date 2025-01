Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 26 de janeiro(26/01)

Em Tudo Que Imaginamos Como Luz, a enfermeira Prabha (Kani Kusruti), de Mumbai, usa do seu trabalho como uma máscara para esconder as feridas do passado, até que sua rotina fica conturbada quando ela recebe um presente do seu ex-marido, o que a obriga relembrar coisas muito dolorosas. Enquanto isso, Anu (Divya Prabha), sua colega de quarto mais jovem, faz de tudo para conseguir algum lugar tranquilo para que possa ficar com o namorado em paz, até que os dois resolvem fazer uma viagem litorânea.