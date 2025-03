Carimbó marca o último dia de Carnaval no Aterro da Praia de Iracema

Grupo de amigos celebram o carimbó no aterro da Praia de Iracema. Da esquerda para direita: Rebeca Ramos, Jean Odivaldo, Nicole Castro e João Victor / Crédito: Daniel Galber / O POVO

O último dia de Carnaval de Fortaleza foi marcado pela presença de um dos ritmos mais tradicionais do Norte do Brasil: o carimbó. O Aterro da Praia de Iracema foi palco para a celebração desse estilo musical antes do show de Gaby Amarantos, na noite de terça-feira, 4, animando os foliões e resgatando sentimentos de pertencimento entre os nortistas presentes. Jean Odivaldo, natural de Belém, no Pará, expressou sua emoção ao ver o carimbó tocando na Cidade. "É um sentimento de alegria muito grande, pois estou em um lugar que não é o meu", afirmou, destacando sua conexão com a cultura nordestina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele se mudou para Fortaleza há dez anos em busca de trabalho e de uma vida melhor. “Mas eu fui abraçado pela Cidade e fiquei de vez”, completa Jean, que agora também considera Fortaleza sua casa.

Um dos ritmos mais tradicionais do Norte do Brasil, o carimbó ganhou um destaque especial na noite desta terça-feira, 4, no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber / O POVO Outro depoimento significativo veio de Rebeca Ramos, estudante de mestrado em Serviço Social na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Natural de Marabá, também no Pará, ela destaca a felicidade de fazer uma viagem no tempo por meio de sucessos como "No meio do Pitiú" e "A dança do carimbó". “É muito nostálgico, porque eu cresci ouvindo essas músicas durante a infância e a adolescência toda”, relatou, emocionada ao ouvir o carimbó em Fortaleza. Há um ano na Cidade, Rebeca ainda apontou para a importância de ver sua cultura sendo valorizada em um lugar que a acolheu.