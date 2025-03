Carnaval infantil no parque Rachel de Queiroz tem música e alegria em família

No domingo, 2, a festa começou ainda com o sol à mostra. Público aprova segurança e programação musical

A folia no parque atraiu a família da designer de sobrancelhas Carol Magalhães, 30. O grupo resolveu curtir, pela primeira vez, o bloquinho infantil do Parque. "Como está tudo muito perigoso, viemos aqui por ser um local muito familiar e animado. Estamos adorando", conta.

A animação no parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, teve início pontualmente às 16h30min, com a banda da Dona Zefinha, que fez a alegria das famílias. No domingo de Carnaval, dia 2, o parque também recebeu as atrações "Anderson Monteiro e Banda" e a banda "Pimenta Malagueta", além de um público infantil que aproveitou a festa na companhia dos familiares.

A pequena Maria Isis, de 1 ano e 3 meses, aproveitou a folia com os pais, Welisson Rodrigues Melo, 39, e a esposa Sabrina Félix, 22. O profissional de expedição também destaca a segurança no evento e elenca outro atrativo, o ambiente familiar.

A designer estava acompanhada da família, a tia Rejane Santos, 36; as primas Lis Magalhães, 3, fantasiada de princesa Aurora, e Lais Magalhães, 10, de Bela; a mãe, Marina Magalhães, 50; e o marido Paulo Ronay, 31. Para Rejane, o evento reúne diferentes pontos positivos: "Viemos também pela distração e organização. Aqui é bem seguro e todas as pessoas deveriam vir".

Para ela, o lugar é ótimo para aproveitar com as crianças. Acompanhada da irmã, Pâmela Ferreira, 36; do sobrinho, Arthur Souza, de 7 anos; e da mãe, Francisca Luciane, 64, a recepcionista diz ter visto vários policiais garantindo a segurança do evento.

A animação da festa também surpreendeu a recepcionista Paloma Souza, 34, que esteve também no Carnaval de 2024. "Viemos no ano passado e não estava tão cheio assim nesse horário. Tô achando bem animado", relata.

"Agora com a chegada da bebê, a gente prefere coisas mais calmas e tranquilas", conta. E completa: "A banda é muito boa e, com os serviços, você pode comprar o que necessita.”

"Viemos pela banda infantil e por ser um local aberto. Está cheio de crianças e famílias, estou gostando bastante", compartilha a empresária. "Por ora, está bem tranquilo e foi fácil achar um lugar para estacionar", complementa o assessor.

Malu Araújo curte seu primeiro carnaval com os pais, Fernanda e Elias. Crédito: Bárbara Mirele

E quem disse que a folia era só para os pequenos? Animada, a aposentada Erdeni Prado, 80, veio acompanhada da família e do marido, com quem está casada há 48 anos. "Curto o Carnaval desde que nasci, minha mãe já me balançava toda", comenta dançando.

O esposo, Daniel Muniz Matias, 89, afirma: "A programação está ótima. Está muito animado". Para Erdeni, o que levou falta foram as famosas 'marchinhas de Carnaval'.

Três gerações curtem todos os momentos do Carnaval 2025 Crédito: Bárbara Mirele

Acompanhando os pais, a professora universitária Luana Prado, 40, comenta que o espaço é acolhedor e tem a sensação de segurança. "Inclusive a gente colocou a pulseirinha de identificação no meu pai. É uma forma de deixar as famílias mais tranquilas", afirma.

Para ela, é uma oportunidade dos pais saírem de casa, "ver pessoas, dançar e curtir a vida", acrescenta. Projetando os últimos dias de folia, a professora revela que irá fazer um baile de Carnaval em casa, com os pais, e na terça irão à praia. "E na quarta vamos descansar", conta entre risos.

Os hits dos pequenos

Cantando hits como "Eva", da Banda Eva, "Me Abraça e Me Beijar", da banda Asa de Águia e "100% Você", do Chiclete com Banana, Anderson Monteiro e Banda foi uma das atrações do dia e animou as famílias no Parque Rachel de Queiroz.

A banda Pimenta Malagueta subiu ao palco em seguida e também apostou em músicas de outros carnavais. No repertório, "Mila", de Jammil e Uma Noites, e "Macetando", da Ivete Sangalo.

Anderson Monteiro e Banda animou as famílias no Parque Rachel de Queiroz Crédito: Bárbara Mirele

Segurança e inclusão

As famílias que estiveram no Carnaval do Parque Raquel de Queiroz puderam participar de uma ação da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

A distribuição de pulseirinhas para identificar e inserir o contato dos pais a todas as crianças presentes no evento tem como objetivo ajudar na localização dos pequenos em caso de desencontros e perdas.

Para promover a inclusão, a parte frontal do palco possuía uma área destinada a pessoas com deficiência.

Com informações de Bárbara Mirele