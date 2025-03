Carnaval: chuva não afasta foliões dos principais blocos da Capital

Henrique Almeida, 33, e Lucas Santos, 28, se fantasiaram de Pikachu em referência a uma fala da atriz Fernanda Torres / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O amanhecer deste sábado, 1º, foi marcado por um cenário que se revezava entre um céu cinzento e fortes chuvas. Mas para quem conta os dias para o Carnaval, o tempo é um mero detalhe. Então, ainda pela manhã, o bloco Unidos da Cachorra deu início à programação do bairro Benfica. O bloco desfila no Pré-Carnaval há mais de 20 anos, mas pela primeira vez saiu no Carnaval. Para isso, voltou ao bairro onde nasceu — tira o nome da rua Marechal Deodoro, antiga Rua da Cachorra Magra. Há anos, o Unidos da Cachorra desfila na Praia de Iracema. Para a estreia carnavalesca, retornou ao lugar onde nasceu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Guarda-chuvas e capas tornaram-se parte do figurino. Mas, para alguns, água, suor e glitter se misturavam. E foi assim que o bloco, que começou a batucar nas imediações da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, seguiu pelas ruas do bairro até o restaurante Aquitanda.

Fantasias dos mais variados estilos, vendedores ambulantes e o grupo de integrantes do bloco vestindo laranja e verde compunham a cena, marcando presença e contagiando a todos com muita música e dança. Bloco "As Molhadinhas" Crédito: Thays Maria Salles Entre eles estavam “As Molhadinhas”. E o nome não era devido à chuva. O bloquinho, na verdade, é formado por cerca de 25 senhoras que são amigas da hidroginástica. O traje era caracterizado pela blusa azul-marinho do grupo e diversos acessórios.

“A gente sempre acompanha o Carnaval. É um momento de alegria enorme para gente esquecer os problemas do Brasil e se divertir. E outra coisa, o Benfica é o melhor Carnaval de Fortaleza", destacou Thaisa. Depois do cortejo do bloco Unidos da Cachorra, o público continuou a celebração com as apresentações no palco da Praça da Gentilândia. Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz pela performance em "Ainda Estou Aqui", foi presença na caracterização dos foliões. Em referência a uma fala da artista, a dupla Henrique Almeida, 33, e Lucas Santos, 28, se fantasiou de Pikachu. "A gente está unindo duas coisas que gosta muito: o Oscar e o Carnaval. Ainda mais com o Brasil concorrendo", disse Henrique. As duas paixões do publicitário estão andando lado a lado, já que a premiação ocorre neste domingo de Carnaval, 2 de março.

Arthur França, 37, com a esposa Teofilana Soares, 38, e os filhos Heitor, 8, e Maria, 2 Crédito: Samuel Setubal/O POVO Após 9 anos, o bombeiro militar Arthur França, 37, conseguiu folgar durante o Carnaval e aproveitou para curtir a festa com a esposa Teofilana Soares, 38, e os filhos Heitor, 8, e Maria, 2. "É a primeira vez que consigo vir com eles. Para mim é demais. Por isso é na chuva, é como for", afirma Arthur. Já no período da tarde, a programação do Mercado dos Pinhões convidava para mais música e alegria. Aos poucos, e com a diminuição da chuva, os arredores da Praça Visconde de Pelotas recebiam cada vez mais grupos de amigos e casais.

A artista Xenia Silva misturou filme de terror com Caranval e investiu na caracterização de Nosferatu. Crédito: Samuel Setubal Para a artista Xênia Silva, filme de terror também combina com Carnaval. Vestida de Nosferatu, disse que “quis fazer uma homenagem bem carnavalesca mesmo, mas acrescentando uma roupinha bem sensual, bonitinha, para poder dançar e curtir a folia”. E completou: “o Carnaval de Fortaleza, do Ceará e do Nordeste em geral, na verdade, é muito rico e tem a cara do nosso povo: extremamente excêntrico e original”.