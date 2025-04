Review: Monster Hunter Wilds

A história de "Wilds" funciona como uma longa introdução, com cerca de 15 horas que servem para apresentar mecânicas básicas e o universo do jogo. Embora visualmente atraente, o enredo pode ser superficial e cheio de clichês, lembrando um pouco os exageros típicos dos jogos japoneses de ação como Final Fantasy. Jogadores que buscam narrativas complexas talvez não se sintam totalmente satisfeitos, mas isso é compensado por um pós-jogo robusto, repleto de desafios adicionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No quesito visual, "Wilds" impressiona logo nos primeiros minutos. Cada ambiente está repleto de detalhes, e as criaturas têm animações ricas e realistas. É fácil se encantar com a beleza do cenário durante uma tempestade de areia ou ao explorar cavernas cristalinas. Entretanto, o jogo sofre com problemas pontuais de desempenho, especialmente nas cenas mais movimentadas. Momentos intensos de batalha, como enfrentar o imponente dragão elétrico Rey Dau enquanto uma manada de criaturas invade a luta, podem causar quedas bruscas na fluidez da imagem, prejudicando temporariamente a imersão.

O áudio do jogo merece elogios especiais. Sons ambientais, como vento, chuva e o eco distante de criaturas, são extremamente nítidos e realistas, intensificando a sensação de imersão. A trilha sonora também é empolgante, alternando perfeitamente entre calma e tensão conforme o ritmo das batalhas aumenta ou diminui. Jogar com fones de ouvido potencializa muito essa experiência.

Falando em jogabilidade, controlar o personagem durante as batalhas exige prática. A possibilidade de carregar duas armas ao mesmo tempo amplia bastante as estratégias disponíveis, porém dominar todas as combinações possíveis pode ser desafiador para iniciantes. Um conselho para melhorar essa experiência é investir um tempo nos menus e tutoriais para entender profundamente cada arma. Outro aspecto interessante é o sistema de feridas abertas nos monstros, que adiciona dinamismo às lutas e aumenta a variedade estratégica.

"Monster Hunter Wilds" oferece centenas de horas de rejogabilidade graças ao conteúdo pós-créditos, com missões cada vez mais difíceis e recompensadoras. Apesar de algumas decisões questionáveis na estrutura inicial e desempenho instável em certas situações, é uma experiência que certamente vale o investimento.