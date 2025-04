"Assassin’s Creed: Shadows" finalmente leva a famosa franquia ao Japão feudal do século XVI, combinando uma aventura histórica com ação furtiva e batalhas épicas. Controlar os protagonistas Naoe e Yasuke traz experiências bem diferentes, o que é um ponto forte, mas também gera alguns desafios. Enquanto Naoe é rápida e ágil, ideal para jogar furtivamente escalando paredes e surpreendendo inimigos pelas costas, Yasuke, por ser maior e mais pesado, é melhor utilizado em combates diretos, quebrando portas e encarando batalhas abertas. Uma dica útil é alternar personagens conforme o estilo preferido ou missão específica. Porém, lutas envolvendo muitos inimigos simultaneamente podem ser confusas, especialmente com Naoe, exigindo prática para dominar as esquivas e paradas com precisão.

Visualmente, "Assassin’s Creed: Shadows" impressiona desde o primeiro instante. Os gráficos capturam com perfeição o Japão antigo, mostrando desde templos imponentes até florestas de bambu detalhadas, com mudanças dinâmicas de estações e efeitos climáticos realistas que impactam até mesmo a estratégia de jogo. Contudo, tamanha riqueza visual pode distrair, principalmente durante combates intensos, quando é fácil perder inimigos de vista no meio de tanta informação. Recomendo jogar com um modo gráfico voltado ao desempenho, especialmente em consoles, para evitar quedas na fluidez.