Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 31/03/2025

A história vibrante de Buck, um cachorro grande e bondoso, um cruzamento entre um São Bernardo e um pastor escocês, cuja vida despreocupada de lazer foi repentinamente perturbada quando ele foi roubado de sua casa no Condado de Santa Clara, Califórnia, e deportado para o norte, para ser vendido em Skagway, Alasca, e levado mais ao norte, para Dawson City, Yukon, durante o final da década de 1890 Klondike Gold Rush, quando fortes cães de trenó estavam em alta demanda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como um recém-chegado ao serviço de entrega de cães - e não antes de seu favorito - Buck, um cachorro como nenhum outro, que foi mimado e que sofreu, mas não pode ser domado, está tendo o tempo de seu vida. Forçado a lutar para sobreviver, eventualmente levado por seu último dono, John Thornton, para as proximidades do Círculo Polar Ártico, em algum lugar entre Yukon e o Alasca, ele depende progressivamente de seus instintos primitivos, abandona os confortos da civilização e responde ao "chamado do selvagem", como dono de si mesmo.