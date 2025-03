Domingo Maior hoje, 30: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ficção científica vai passar no Domingo Maior de hoje, 30 de março de 2025 (30/03/25), às 01h40min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de ficção científica vai passar no Domingo Maior no domingo, 30 de março de 2025 (30/03/25), na programação da TV Globo, à 01h40min (horário de Brasília). Trata-se de "O Destino de Júpiter". Longa-metragem será exibido logo depois do "Lollapalooza Brasil 25".

Jupiter Jones é a descendente de uma linhagem que a coloca como a próxima ocupante do posto de rainha do universo. Sem saber disto, ela segue sua vida pacata trabalhando como empregada doméstica nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine, um ex-militar alterado geneticamente que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la para assumir seu lugar de direito.