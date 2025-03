Otávio Mesquita nega acusação de estupro; entenda o caso

Comediante Juliana Oliveira acusa Otávio Mesquita de estuprá-la durante gravação do programa "The Noite", do SBT / Crédito: Reprodução/ Instagram/ SBT/ Divulgação

Na quinta-feira, 27, a comediante e ex-assistente de palco do programa “The Noite”, do SBT, Juliana Oliveira, entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra o apresentador Otávio Mesquita. Ela acusa o apresentador de estuprá-la durante a gravação do episódio que ocorreu no dia 25 de abril de 2016. A profissional integrou a atração de Danilo Gentili por 11 anos, até deixar a emissora no ano passado. Juliana alega que foi alvo de atos libidinosos sem consentimento durante a gravação de um episódio em 2016.

Para a defesa da assistente de palco, ela teria sido vítima de "atos libidinosos com emprego de força física" por parte do apresentador e diante de mais de uma centena de pessoas no estúdio, com grande repercussão nas redes sociais.

No programa disponível no YouTube, é possível ver Juliana Oliveira sendo tocada nos seios após a chegada de Otávio Mesquita, que ingressa ao palco de ponta-cabeça, pendurado por um cabo. Ao passo que a funcionária foi ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança, ele a segurou e simulou movimentos de sexo. Ao todo, a interação entre Juliana e Mesquita dura cerca de três minutos. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp A defesa da comediante sustenta a acusação afirmando que a lei “considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração”.



Otávio Mesquita nega as acusações

Após a repercussão do caso nas redes sociais, o jornalista e empresário Otávio Mesquita classificou o posicionamento dela como um “absurdo” e afirmou que Juliana “busca atenção”.

O apresentador disse que o episódio não passou de uma brincadeira e as ações teriam sido “combinadas informalmente” antes do programa começar. Otávio acrescenta, ainda, estar surpreso com a acusação, reforçou que nunca faria algo do tipo, argumentando que a denúncia seria em função da demissão de Juliana. O empresário adianta que entrará com uma ação junto aos seus advogados contra Juliana.