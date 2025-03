Editora Cosac lança série de livros sobre cultura afro-brasileira

A editora Cosac lança sua mais recente série de publicações, intitulada "Crioula". A série busca explorar e dar voz às múltiplas narrativas e perspectivas da cultura afro-brasileira, apresentando ao público obras que refletem a riqueza, complexidade e diversidade da experiência negra no Brasil entre os séculos XVI e XIX.



Com organização de Sheila de Castro Faria, a série traz historiadores oriundos das mais variadas instituições acadêmicas do País, com pesquisas e estudos sobre as peculiaridades de nossa experiência histórica.