Dia do Circo e do Teatro é celebrado com espetáculos no Dragão

Dragão do Mar celebra Dia do Circo e Dia do Teatro com atividades lúdicas e espetáculos / Crédito: Tiago Lemos/ Divulgação

O Dia do Circo e o Dia do Teatro são celebrados nesta quinta-feira, 27, duas datas que enaltecem a importância das artes cênicas para a sociedade, criadas para homenagear os profissionais que unem as artes dramáticas, apresentações e música. Pensando nisso, o Dragão do Mar, preparou uma programação repleta de atividades lúdicas e espetáculos para os próximos dias.

Nesta quinta-feira, 27, o Palhaço Jeremias apresenta, às 19h30min, a montagem "O Futuro é uma Budega", inspirada em pesquisas realizadas em praças e ruas do Ceará e do Nordeste. Utilizando a estrutura de uma bodega como dispositivo cênico, o espetáculo resgata a figura do vendedor ambulante, o famoso "galego".

Já na sexta-feira, 28, a partir das 19h30min, George Yotiano e Juscelino Ferreira sobem ao palco com o espetáculo “Não Estruturados”, uma montagem que narra, de forma leve e irreverente, a vivência brincante de dois amigos que desafiam as regras rígidas do pós-pandemia. Fernanda Duarte entra em cena logo após com “Paola Crossbox: A Atleta das Emoções”. O espetáculo mergulha no intenso treinamento psicofísico de uma levantadora de peso que também é atleta das emoções, explorando e brincando com diferentes intensidades emocionais. No sábado, 29, o grupo Comédia Ceará apresenta, às 17 horas, a peça “Um Amor Astronômico”, que conta de maneira divertida a história do Sol e da Lua, um amor difícil de acontecer, mas não impossível.