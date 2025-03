Sirenia: banda norueguesa de metal sinfônico faz show em Fortaleza

Sirenia é formado por Michael Brush (bateria), Emmanuelle Zoldan (vocais), Nils Courbaron (guitarra e vocais) e Morten Veeland (vocal gutural, guitarra, baixo e teclado) / Crédito: Divulgação

A banda norueguesa de metal sinfônico Sirenia faz show em Fortaleza neste sábado, 29, no Ophera Music Bar. Grupo liderado pelo co-fundador da Tristania Morten Veland já está em solo brasileiro, onde cumpre uma agenda de cinco apresentações. Ingressos para o show do Sirenia na Capital estão disponíveis a partir de R$ 150 no site Bilheto e nas lojas Jazigo, Planet CDs e Gallery Tatto Riomar Papicu.

O show de abertura será com o grupo cearense Land of Lemuria, com repertório de doom metal sinfônico autoral, além das bandas Sitra Ahra (tributo ao Therion) e Saphyrian (tributo ao Nightwish).

Sirenia é nome tradicional no metal sinfônico A Sirenia surgiu em 2001, com a saída de Morten Veland da Tristania, uma das mais importantes e influentes bandas do metal gótico. No ano seguinte, o então novo grupo de Veland já lançou o álbum de estreia "At Sixies and Sevens". O disco ficou marcado por uma atmosfera pesada e melancólica, como é característico do gothic metal. A mistura de referências clássicas (como orquestra e corais) com elementos dos gêneros mais extremos do metal deram o tom que a banda seguiria a partir dali. Atualmente em turnê para divulgação do álbum "1977", lançado em 2023, o Sirenia tem uma longa discografia de 11 títulos de estúdio. Durante esse período, cinco vocalistas já deram voz às canções de Veland.

A francesa Emmanuelle Zoldan está na formação desde 2016 e lançou quatro álbuns com a banda, incluindo "Dim Days of Dolor" (2016), "Arcane Astral Aeons" (2018) e "Riddles, Ruins & Revelations" (2021). Este último foi eleito um dos 25 melhores discos de symphonic metal pela revista especializada britânica Metal Hammer. No setlist, estão previstas músicas como "The Other Side", "The Path to Decay", "Wintry Heart" e "Voyage, Voyage".