Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 26/03/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 26 de março de 2025 (26/03/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Uma Razão Para Vencer" é um longa-metragem dirigido por Sean Mcnamara .



Um acidente de moto vitimiza uma jovem estudante e estrela do time de vôlei da escola. Próximo ao campeonato estadual, a treinadora Kathy tenta incentivar as outras alunas a participarem dos jogos. Desmotivadas, as meninas entram na competição e se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.