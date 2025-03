Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo teça, 25/03/2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contrariado com o novo hóspede, que agora divide com ele a atenção de seu dono, Garfield inicia uma disputa particular com ele. Porém, quando Odie é sequestrado, Garfield sente remorso e parte para salvar o cachorro.