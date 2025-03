Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (17/03/2025)

Um filme nacional será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 17 de março (17/03/2025). A produção começa a partir de 23h30min, na TV Globo, após "Big Brother Brasil 25". "Família em Construção" tem direção de Daniel Candido De Bem.

No mundo disciplinado do boxe, Fabiana mantém a ordem como árbitra, mas sua vida toma um rumo inesperado quando decide adotar Dudu, um menino problemático de 12 anos. Para sair dessa, ela precisa se reaproximar de seu pai, um ator frustrado. Enquanto a sociedade favorece mães, pais e filhos “perfeitos”, esse trio inesperado enfrenta desafios e descobre que família é muito mais do que um modelo ideal.