Domingo Maior hoje, 16: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 16 de março de 2025 (16/03/25), na programação da TV Globo, à 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Medo Profundo". Longa-metragem será exibido logo depois do "Big Brother Brasil 25".

Presas nas profundezas do oceano e cercadas por tubarões-brancos, duas irmãs precisam lutar contra o tempo para permanecer vivas. No entanto, elas têm apenas uma hora de oxigênio e as chances se tornam cada vez menores com os predadores rondando.