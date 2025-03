Domingo Maior hoje, 9: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior de hoje, 9 de março de 2025 (09/03/25), às 00h30min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 9 de março de 2025 (09/03/25), na programação da TV Globo, à 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio". Longa-metragem será exibido logo depois do "Big Brother Brasil 25".

Sarah Connor e uma soldado cibernética tentam proteger a jovem Dani Ramos e eliminar um novo exterminador. Para impedir que ele tome o controle de tudo, elas aceitam a ajuda do experiente exterminador T-800.