Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 06/03/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 06 de março de 2025 (06/03/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "A História de Ben Carson" é um longa-metragem dirigido por Thomas Carter .



Um menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas na escola, aos 33 anos se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins. Em 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses. Sua história, profundamente humana, descreve o papel vital que a mãe desempenhou na metamorfose do filho.